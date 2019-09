Termine Unternehmen 08:00 DEU: Tui Buchungs-Update 13:00 CAN: Blackberry Q2-Zahlen 22:15 USA: Nike Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe SWE: 1. Handelstag EQT in Stockholm DEU: Ende Angebotsfrist Teamviewer DEU: Bayer Vital - Jahrespressegespräch, Leverkusen DNK: Carlsberg Kapitalmarkttag FRA: Air Liquide a.o. Hauptversammlung FRA: EdF a.o. Hauptversammlung NOR: Norsk Hydro Kapitalmarkttag Termine Konjunktur 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte Q2/19 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien Q2/19 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/19 10:00 DEU: Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex, München 10:00 DEU: Industriekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 13:00 EUR: EZB-Vizepräsident De Guindos hält Eröffnungsrede beim Treffen der Geldmarkt-Kontaktgruppe 15:00 BEL: Geschäftsklima 09/19 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 09/19 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 22:30 USA: API-Rohöllagerbestandsdaten CHN/EUR: EU-Handelskammer in China legt das jährliche Positionspapier zum Geschäftsklima für EU-Firmen in China vor - Sonstige Termine 10:00 EUR: EU-Gericht urteilt über Markenverletzung bei Motorrollern. Der italienische Hersteller Piaggio klagt gegen das chinesischen Unternehmen Zhejiang Zhongneng Industry Group. 18:30 DEU: Herbstempfang der Deutschen Versicherer 2019, Berlin BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel EUR: EU-Gericht urteilt über unerlaubte Steuervorteile von Starbucks in den Niederlanden EUR: EU-Gericht urteilt über Steuernachzahlungen von Fiat in Luxemburg FIN: Informelles Treffen der EU-Agrarminister (3. und letzter Tag), Helsinki USA: Auftakt der 74. Generaldebatte der UN-Vollversammlung

