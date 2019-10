Termine Unternehmen 07:05 DEU: Grenke, Neugschäft 9-Monatszahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Monatszahlen zu den Auto-Neuzulassungen in Deutschland, Berlin Termine Konjunktur 08:30 CHE: Verbraucherpreise 09/19 10:00 DEU: Veröffentlichung des Herbstgutachtens der Konjunkturforschungsinstit. 13:50 USA: Teilnahme von Fed-Chef New York Williams an einer Diskussionsrunde 14:15 USA: ADP-Index 09/19 15:00 USA: Rede von Fed-Mitglied Harker 15:45 EUR: EZB-Monatsbericht zu Anleihekaufprogramm 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 8. Verhandlungstag 11:00 DEU: OLG Düsseldorf verhandelt über Edeka-Einsprüche gegen Bussgelder - Hinweis: CHN: Feiertag - Kein Börsenhandel

