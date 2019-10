Termine Unternehmen 08:00 GBR: Easyjet, Trading Statement Q4/19 - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Infineon, ATV Business update call DEU: Wirecard, Capital Markets Day, New York FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 09/19 Termine Konjunktur 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 08/19 01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/19 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienste 08/19 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/19 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/19 09:00 ESP: Industrieproduktion 08/19 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/19 10:30 DEU: Pk mit BGA-Präsident Holger Bingmann zu wirtschaftlicher Lage und Perspektive des deutschen Aussenhandels, Berlin 12:00 FRA: OECD-Frühindikator 08/19 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/19 14:00 USA: Rede der neuen IWF-Chefin Kristalina Georgiewa zur Lage der Weltwirtschaft, Washington 19:35 USA: Rede von Fed-Mitglied Evans in Chicago 19:50 USA: Rede von Fed-Chef Powell in Denver 22:30 USA: API-Rohöllagerbestände DEU: Ordentlicher Gewerkschaftstag der IG Metall - Sonstige Termine 11:00 DEU: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie vor, Frankfurt DEU: Inter Airport Europe - Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie, Design und Service DEU: Messe "5G CMM Expo" zum neuen Mobilfunkstandard 5G

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)