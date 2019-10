Termine Unternehmen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3 Trading Update 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3 Trading Update 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Pkw-Absatz 09/19 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen 13:30 USA: American Express, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe SWE: Investor, Q3-Zahlen USA: State Street, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/19 10:00 POL: Industrieproduktion 09/19 10:00 POL: Erzeugerpreise 09/19 15:00 USA: Dalles-Fed-Präsident Kaplan hält eine Rede 16:00 USA: Index Frühindikatoren 09/19 16:05 USA: Kansas-City-Fed-Präsidentin George hält eine Rede 17:30 USA: Fed Vice Chairman Clarida hält eine Rede in Boston EUR: Fitch Ratingergebnis Grossbritannien, San Marino EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Slowenien USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (19.15 h Pk) - Sonstige Termine 09:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) Auf der Tagesordnung für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs stehen unter anderem der langjährige EU-Finanzplan und die Strategische Agenda für die Jahre bis 2024. Dominierendes Thema dürfte aber der für 31. Oktober geplante Brexit sein. EUR/USA: US-Strafzölle auf EU-Importe treten in Kraft. Die von der US-Regierung wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus verhängten Strafzölle auf Importe aus Europa treten in Kraft.

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)