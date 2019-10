06:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Jahresumsatz 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 DEU: ADVA Optical, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 07:15 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 FRA: SCOR, Q3-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Relx Group, Q3 Trading Update 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Maschinenbauer Trumpf, Bilanz-Pk, Ditzingen 11:00 DEU: dm Drogeriemarkts Jahres-Pk zum GJ 2018/2019, Karlsruhe 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 12:30 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 13:00 USA: Twitter, Q3-Zahlen 13:30 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 17:30 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Volkswagen präsentiert in Wolfsburg den neuen Golf 8 19:15 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:01 USA: Amazon, Q3-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q3-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q4-Zahlen 22:30 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Dassault Aviation, Q3-Zahlen ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Baxter, Q3-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: Juniper Networks, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 09/19 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig) 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 10:00 NOR: Norgesbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig) 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Auftrangseingang langlebige Güter 09/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/19 15:45 UsA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19 (vorläufig) 16:00 USA: Neubauverkäufe 09/19 - Sonstige Termine 09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 9. Verhandlungstag 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt im Markenstreit über Rubik's Cube 10:00 DEU: Grosser Lkw-Kartell-Prozess vor dem Landgericht München beginnt

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)