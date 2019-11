Termine Unternehmen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen (endgültig) 10:00 DEU: Deutsche Post DHL stellt ihre Express-Strategie vor, Köln 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 20.11.19) DEU: HHLA, Capital Markets Day FRA: Total, ao Hauptversammlung, Montpellier GBR: Halma, Halbjahreszahlen SWE: Autoliv, Capital Markets Day USA: ConocoPhillips, Investor Meeting USA: Kohl's Corp, Q3-Zahlen USA: Urban Outfitters, Q3-Zahlen USA: Oracle, Hauptversammlung Termine Konjunktur 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 09/19 08:00 DEU: Insolvenzen, 08/19 08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/19 10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 09/19 10:00 ITA: Industrieaufträge 09/19 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/19 - Sonstige Termine 09:00 DEU: Beginn des Future Sustainability Congresses. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur treffen, sich um über Klimawandel und Ressourcenverbrauch zu diskutieren. U. a. mit Horst Köhler (Bundespräsident a. D.) und Andreas Scheuer (Bundesverkehrsminister). Hamburg 10:00 DEU: LBBW Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2020, Stuttgart 10:30 DEU: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) Themen: geplantes neues Inkassogesetz, Verbraucherinsolvenzen, u.a. mit BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd, Berlin 10:30 DEU: Konferenz "Compact with Africa" und Investorenkonferenz des Afrika-Vereins und der Wirtschaftsverbände, Berlin 14:00 DEU: EIOPA 9th Annual Conference "Insurance and Pensions: Securing the Future", Frankfurt 18:00 DEU: 48. Hallesches Wirtschaftsgespräch mit dem ehemaligen Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Thema: "Die Transformation der Automobilindustrie" 18:30 DEU: Fidelity Pressedinner "Investmentperspektiven 2020 - Volle Fahrt in die Defensive?", Frankfurt DEU: Kongress "Wings of Change" der International Air Transport Association (IATA) mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Berlin DEU: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), Berlin

