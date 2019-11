TERMINE UNTERNEHEN 07:30 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Rocket Internet, Q3-Zahlen (Call 8.15 h) 08:30 DEU: Home24, Q3-Zahlen 11:00 SWE: Telia, ao Hauptversammlung 11:00 DEU: DWS-Pressegespräch: Marktausblick 2020 mit Stefan Kreuzkamp, Chef-Anlagestratege der DWS, Frankfurt 22:05 USA: Hewlett Packard, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Deutsche Börse - "Deutsches Eigenkapital Forum" (bis 27.11.19) u.a. mit comdirect, Aumann, Suess Microtec, Singulus, Frankfurt DEU: Allianz - Inside Allianz Series No.8, London DEU: Scout24, Capital Markets Day DEU: Instone Real Estate, 9Monatszahlen IRL: CRH, Q3-Umsatz USA: Pets at Home Group, Halbjahreszahlen USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Analog Devices, Q4-Zahlen USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/19 01:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/19 10:00 DEU: Helaba Pressegespräch "Märkte und Trends 2020: Vorhang auf! Melodram - nächster Akt". Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor. 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 10/19 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 09/19 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/19 18:00 USA: Rede von Fed-Gouverneurin Brainard in New York - Sonstige Termine 09:00 DEU: Berliner Forum Aussenpolitik zu aussenpolitischen Herausforderungen für Deutschland und Europa , Berlin + Eröffnungsreden von Aussenminister Heiko Maas (SPD) und der norwegischen Aussenministerin, Ine Eriksen Søreide + gemeinsame Diskussion Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) u.a. mit der spanischen Wirtschaftsministerin Nadia María Calviño und dem irischen Finanzminister, Paschal Donohoe 09:30 DEU: 19. Verhandlungstag im Cum/Ex-Verfahren, Bonn 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Sozialversicherung für internationale Lkw-Fahrer 10:00 DEU: Beginn Nokia Innovation Days 2019, Stuttgart 10:30 DEU: Vorstellung der Ergebnisse des VCD Bahntests 2019/20 "Mehr Bahn fürs Klima: Preise runter - Angebot rauf!" 11:30 DEU: Bund Deutscher Versicherungskaufleute (VdK) verklagt Check 24 - mündliche Verhandlung, München DEU: OLG Celle entscheidet über Berufung zur Klage des Autobahn-Konsortiums A1 mobil gegen die Bundesrepublik Deutschland, Celle DEU: Fortsetzung im Prozess gegen die Grossbank UBS wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Mannheim 15:00 DEU: Veranstaltung Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung zu Klimaschutz, Klimaziele und CO2-Einsparung, u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlin 17:30 DEU: Diskussionsveranstaltung "WTO in der Krise, Globalisierung in der Kritik: Wohin entwickelt sich die internationale Handelspolitik?" des Forums Umwelt und Entwicklung 19:00 DEU: CDU-Zukunftsforum "Finanzplatz Frankfurt" mit einem Vortrag von R+V-Chef Norbert Rollinger, Wiesbaden

