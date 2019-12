Termine Unternehmen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen (endgültig) 08:30 DEU: Dr. Hönle, Jahreszahlen 09:00 DEU: BMW, Absatz 11/19 10:30 DEU: Daimler, Absatz 11/19 11:00 DEU: Audi, Absatz 11/19 12:00 GBR: Associates British Food, Hauptversammlung 15:30 DEU: Aufsichtsratssitzung der NordLB mit Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), Hannover Termine Konjunktur 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/19 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/19 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/19 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 10/19 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/19 EUR: DBRS Ratingergebnis Deutschland, Dänemark, Polen EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Kroatien, Schweden EUR: S&P Ratingergebnis Estland - Sonstige Termine 07:00 DEU: Protestaktion der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald vor der Zentrale der Dekabank, Frankfurt 11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses 11:30 DEU: Wirtschaftsminister Bernd Buchholz informiert sich über Situation beim insolventen Windanlagenhersteller Senvion, Osterrönfeld SVK: Abschluss OSZE-Jahreskonferenz der Aussenminister, Bratislava ESP: Fortsetzung der 25. UN-Klimakonferenz (COP 25) in Madrid - mit Protesten der Bewegung Fridays for Future, Madrid AUT: 7. Konferenz der Opec-Staaten mit zehn weiteren kooperierenden Ländern ("Opec+") RUS: Kremlchef Wladimir Putin bespricht mit deutschen Wirtschaftslenkern die Lage im Russland-Geschäft, Sotschi 21:30 GBR: TV-Duell in der BBC zwischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn im britischen Wahlkampf

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)