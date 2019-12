Termine Konjunktur 00:50 JPN: BIP Q3/19 (endgültig) 00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/19 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/19 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/19 08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/19 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 12/19 - Sonstige Termine 11:00 DEU: 24. Finanzmarkt Round-Table vom Institut der deutschen Wirtschaft, DekaBank und Börsen-Zeitung: "Die internationale Rolle des Euro - Welche Bedeutung werden Dollar, Euro und Digitalwährungen in Zukunft haben?" 16:00 DEU: Veranstaltung von Transparency Deutschland "Cum-Ex - Der organisierte Griff in die Staatskasse. Was sind die Konsequenzen?", Berlin ESP: 25. UN-Klimakonferenz (COP 25) in Madrid startet in die zweite Woche - Ankunft von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), Madrid FRA: Ukraine-Russland-Gipfel unter deutsch-französischer Vermittlung in Paris EUR: EU-Aussenministertreffen, Brüssel EUR: Treffen der EU-Minister für Gesundheit, Brüssel

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)