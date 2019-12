TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: KfW Bankengruppe, Kapitalmarkt-Pressegespräch, Frankfurt 10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:00 NLD: Signify, Capital Markets Day 11:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk, Düsseldorf 13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 11/19 22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tom Tailor, Q1-Zahlen, Q2-Zahlen, Q3-Zahlen GBR: Dixons Carphone, Halbjahreszahlen USA: Ciena, Q4-Zahlen USA: Broadcom, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 10/19 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig) 10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt 10:00 DEU: Pk zur Ifo Konjunktur-Prognose Winter 2019, Berlin 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/19 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/19 12:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit EZB-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine GBR: Parlamentswahl in Grossbritannien 09:00 DEU: BGH entscheidet über Markenstreit zum "Öko-Test"-Label 09:30 DEU: OLG München verkündet Urteil im Rechtsstreit über "Easy Money" - SIM-Karten. Der Kläger hat 508 alte SIM-Karten mit "Easy Money"-Guthabenfunktion gesammelt und fordert vom Mobilfunkbetreiber Telefonica über 300 000 Euro Guthabenwert. Das Unternehmen lehnt das ab. 09:30 LUX EuGH urteilt über Schadenshaftung von Kartellen 12:00 DEU: Pk "Automatisiertes Fahren in der Smart City" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 12:00 DEU: BGH verhandelt über "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes DEU: Bundestag beschliesst Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen DEU: Plenarsitzung Berliner Abgeordnetenhaus u.a. mit Einbringung Gesetzentwurf zum geplanten Mietendeckel EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 13.12.19), Brüssel

(AWP)