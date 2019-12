Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/19 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (endgültig) 10:00 DEU: Pressefrühstück mit Dr. Markus Krebber, CFO RWE AG und Anja-Isabel Dotzenrath, CEO RWE Renewables, Frankfurt 11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 11/19 12:00 DEU: Daimler, Pressegespräch mit Hubertus Troska, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für China-Aktivitäten zum laufenden Geschäftsjahr und die Aussichten in China Termine Konjunktur 00:50 JPN: Tankan-Index Q4/19 05:30 JPN: Industrieproduktion 10/19 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/19 08:30 DEU: Deutsche Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19 11:30 RUS: Russische Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/19 16:00 USA: Lagerbestände 10/19 17:00 USA: Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede EUR: DBRS Ratingergebnis Grossbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien - Sonstige Termine 13:30 DEU: Pk Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Ergebnissen der 20. Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin DEU: Jubiläumsveranstaltung des Bundesverbandes der Steuerberater mit Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlin EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) ----------- 15.12.2019 - Sonstige Termine CHN/USA: Neue US-Strafzölle auf chinesische Importe treten in Kraft. Bei der Einfuhr von Laptops, Smartphones und vielen anderen Produkten im Wert von schätzungsweise 160 Milliarden US-Dollar wird damit künftig eine zusätzliche Importgebühr von 15 Prozent erhoben. -----------

