TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/19 (vorläufig) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/19 Hinweis "Heiligabend": - Börsen in Frankfurt, Wien, Rom geschlossen - Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) - Börse in Russland geöffnet

