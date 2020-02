Termine Unternehmen 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 h Pk und 10.00 h Hauptversammlung) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen (endgültig) 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnisse der Vertragserneuerungsrunde zum 1.1.20 (9.00 h Call) 07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen 08:00 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Trading Update Q3 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 10:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q4-Zahlen 14:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen 22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Software AG, Kapitalmarkttag, London DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen DNK: Vestas, Jahreszahlen USA: Sonos, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen USA: GoPro, Q4-Zahlen USA: Zynga, Q4-Zahlen USA: Fox, Q2-Zahlen USA: Coty, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/20 09:15 ESP: Markit PMI Dienste 01/20 09:45 ITA: Markit PMI Dienste 01/20 09:50 FRA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 10:00 EUR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 10:30 GBR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/19 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 01/20 14:30 USA: Handelsbilanz 12/19 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 01/20 16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält traditionelle Rede zur Lage der Nation im US-Kongress 11:00 DEU: OVG setzt Verfahren im Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur nach Entscheidung am EuGH über den E-Mail-Service GMail fort. 12:00 EUR: EU-Kommission zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts 12:30 DEU: Berliner Gespräch mit dem Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip R. Lane, zum Finanzplatz Frankfurt zum Thema: "Die Zukunft des Euro - Bewährt sich die Gemeinschaftswährung?" (Veranstalter: Hessische Landesvertretung und die Stiftung Marktwirtschaft), Berlin 14:30 DEU: Online-Pk zur 36. Deutschen Tourismusanalyse. Die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen ermittelt in einer Umfrage, wie viele Deutsche in 2020 auf Reisen gehen wollen und welche Urlaubsziele sie haben. FRA: Deutsch-französische Parlamentarische Versammlung tagt in Strassburg

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)