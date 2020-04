Termine Unternehmen 07:00 DEU: Zalando, Q1 Trading Statement (Call 7.15 h) 08:00 GBR: Rentokil Inital, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr (Call 8.05 h) 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 13:15 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Airbus, Hauptversammlung 18:00 FRA: L'Oreal, Q1-Umsatz 18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz (detailliert) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen USA: KeyCorp, Q1-Zahlen Termine Konjunktur AUT: Opec, Ölmarktbericht 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/20 08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 08:00 DEU: Grosshandelspreise 03/20 11:00 EUR: Industrieproduktion 02/20 13:00 DEU: Deutscher Industrie- und Handelskammertag legt mitten in Corona-Krise Ausblick zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/20 14:30 USA: Philly Fed Index 04/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstreffen (virtuell) 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 BEL: Sondersitzung des Europäischen Parlaments 10:00 BEL: Videoschalte der EU-Handelsminister zur Corona-Krise. 15:30 EUR: EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten in einer Videokonferenz.

