Tagesvorschau international

Termine Unternehmen: 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: TLG Immobilien, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Otto-Group, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online) 10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk via Webcast 13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: NXP Semiconductor, Hauptversammlung 16:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung 15:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon.com, Hauptversammlung - ohne Zeitangabe: AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen GBR: British Land Company, Jahreszahlen USA: HP Inc., Q2-Zahlen Termine Konjunktur: DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 04/20 07:30 FRA: Geschäftsklima 05/20 07:30 FRA: Verbrauchervertrauen 05/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/20 10:00 DEU: VCI Konjunkturbericht Q1/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/20 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine: 08:00 DEU: Destatis: Krisenmonitor: Internetangebot zum Vergleich von Corona-Krise und Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 09:30 EUR: Teilnahme von EZB-Chefin Christine Lagarde am Online-Jugenddialog für die Europäische Jugendveranstaltung 2020 12:00 EUR: Vorschlag der EU-Kommission für Programm zur wirtschaftl. Erholung. Präsentation bei einer Sondersitzung des Europaparlaments. 16:00 EUR: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zur Global-Response-Initiative gegen das Coronavirus CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses

