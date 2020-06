Termine Unternehmen 08:00 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: DWS: Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 - Online-Veranstaltung DEU: Tarifgipfel der Lufthansa mit den Gewerkschaften Cockpit, Ufo und Verdi zum Konzernumbau wegen der Corona-Krise Termine Konjunktur 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q1/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/20 10:00 FRA: OECD: Konjunkturausblick 2020 13:00 EUR: Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf Online-Seminar der Florence School of Banking and Finance 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/20 14:30 USA: Realeinkommen 05/20 15:30 EUR: Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos (online) bei einem Event des Institute of International and European Affairs (IIEA) 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - Sonstige Termine EUR: EU-Kommission stellt einen Bericht zur Verbreitung von Desinformationen in der Corona-Krise vor

