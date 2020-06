Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Pressegespräch (online) "Die grössten Pharmafirmen weltweit" der Beratungsgesellschaft EY 11:00 DEU: Creditreform Pk zu Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 Termine Konjunktur DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/20 03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20 10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20 14:30 USA: Empire State Index 06/20 19:30 DEU: SAP Sapphire Now Vision - Analystenkonferenz (Webcast) - Sonstige Termine GBR: Spitzentreffen der EU mit Grossbritannien. Nach erfolglosen Verhandlungsrunden über ein Abkommen nach dem Brexit beraten EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video mit dem britischen Premier Boris Johnson. 09:00 DEU: Online-Messe Metav "Let?s talk about innovation", veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) 10:00 BEL: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: "EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag" DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto "Die Kanzlei als Unternehmen" USA: Online-Konferenz der Vereinten Nationen zum 20. Jubiläum der zwischen UN und Unternehmen weltweit geschlossenen Initiative "Global Compact"

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)