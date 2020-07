TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury's, Q1 Trading Statement 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 06/20 USA: Pkw-Absatz 06/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/20 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 05/20 08:00 DEU: Umsätze in der Fleischindustrie Jahre 2015-2020 08:00 DEU: Rolle und Ziele des Statistischen Bundesamts während der EU-Ratspräsidentschaft 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/20 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Online-Pressekonferenz mit ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Timo Wollmershäuser 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/20 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/20 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 10.6.20 - Sonstige Termine 10:45 DEU: Pk zur Entwicklung des Flugverkehrs an den Berliner Flughäfen 11:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen aus Berlin: Ist der Vermieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet? 11:15 DEU: VDA und Messe München stellen ihr Konzept fu?r die Internationale Automobilausstellung IAA 2021 vor DEU: Öffentliche Sitzungen der Bundestagsausschüsse + 0900 Wirtschaftsausschuss zu "Nord Stream 2" + 1700 Finanzausschuss zu steuerlichen Hilfsmassnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise + 1800 Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung zu "Globaler Kontext der Corona-Pandemie und SDGs" DEU: Erörterungstermin zu den Klagen der Umwelthilfe gegen die Städte Hannover und Osnabrück EUR: Deutschland übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union RUS: Gipfel-Treffen (per Videokonferenz) der Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran zu Syrien BEL: Verhandlungen der EU mit Grossbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit RUS: Volksabstimmung in Russland über grösste Verfassungsänderung der Geschichte des Landes, die Kremlchef Wladimir Putin die Macht sichern soll - Hinweis HKG: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)