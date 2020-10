07:00 DE: Grenke, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 9M/20 12:00 DE: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) - Termine Konjunktur 11:00 EU: Verbraucherpreise 09/20 (vorab) 14:30 US: Arbeitsmarktbericht 09/20 16:00 US: Auftragseingang Industrie 08/20 16:00 US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (2. Umfrage) BEL: Fitch Ratingüberprüfung DEU: S&P Ratingüberprüfung FRA: S&P Ratingüberprüfung ISL: Moody's Ratingüberprüfung SLO: Moody's Ratingüberprüfung - Sonstige Termine 09:30 EU: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter Tag) EU: Ende der neunten Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase - Hinweis CN/HK: Feiertag, Börse geschlossen

