TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 DEU: Ado Properties, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: PBB Deutsche Pfandbriebank, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Home24, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PNE, 9Monatszahlen 08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call) 08:30 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: VCI Bericht zur Branchenkonjunktur im 3. Quartal 2020 10:00 DEU: Union Investment Online-Konferenz zum Thema Risikomanagement 14:00 DEU: Online-Premiere des BMW iNext 17:30 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert) CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen ESP: Iberdrola, Capital Markets Day USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (vorläufig) 14:00 EUR: Notenbankkonferenz Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 14:30 DEU: Online-Übergabe des Jahresgutachtens 2020/21 durch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel 22:30 API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Risiken der kontaktlosen Kartenzahlung 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Datenschutz bei Mobilfunkverträgen 10:00 DEU: Gemeinsame Pk Grüne, Dehoga, HDE und Deutscher Kulturrat zu Forderungen an die Bundesregierung zur Rettung der Innenstädte 12:00 DEU: Videokonferenz des Digitalrates unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 16:00 DEU: Spitzentreffen zu alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge Online-Pk mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, dem Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, und Kerstin Andreae vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) - Hinweis USA: Anleihenmarkt geschlossen

