Termine Unternehmen 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Zooplus, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: Helaba, Online-Pk "Märkte und Trends 2021". 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 15:00 DEU: Beginn Nokia Innovation-Days 2020. - Ohne genaue Zeitangabe DEU: ad pepper media, 9Monatszahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/20 11:00 EUR: Bauproduktion 09/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/20 15:15 USA: Industrieproduktion 10/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/20 16:00 USA: Lagerbestände 09/20 16:00 USA: NAHB-Index 11/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Abschluss dena Energiewende-Kongress 2020 "Jetzt ist Zukunft" 13:00 Online-Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze 09:00 DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" (online) 09:00 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel 09:45 Rede Vizekanzler Olaf Scholz DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020) 09:00 hKeynote: "Wie lange bleibt die Inflation noch niedrig?" 13:00 h Podiumsdiskussion: "How Public Money shapes the VC indutry" 10:00 DEU: DZ Bank: Online-Pk zu Konjunkturausblick 2021 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk Deutscher Baugewerbetag 2020 zu Baukonjunktur 2020/2021 des Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 11:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen Online-Pk zu "Märkte und Trends 2021" mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud R. Traud 13:15 DEU: IG Metall Baden-Württemberg beschliesst Forderung für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie USA: Chefs von Facebook und Twitter zur Anhörung im US-Senat zu Umgang mit Präsidentenwahl RUS: Gipfel der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) DEU: Fortsetzung Gerichtsverfahren gegen Heckler & Koch

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)