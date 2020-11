Termine Unternehmen 07:00 DEU: Software AG, Q3-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 10/20 08:00 DNK: A.P.Moeller-Maersk, Q3-Zahlen (detailliert) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Alnatura Pk zum Geschäftsjahr 2019/20 13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day 13:30 DEU: BMW, Presse-Roundtable (online) zu "Power of Choice" 14:00 DEU: Deutsche Börse Investorentag (online) zu "Compass 2023" 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: DekaBank, Q3-Zahlen ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day USA: Target, Q3-Zahlen USA: Sonos, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 09/20 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Produktion in der Corona-Krise nach ausgewählten Gütern, Januar bis September 2020 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/20 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 10 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne- und nehmigungen 10/20 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 08:30 DEU: Erste Gläubigerversammlung im Wirecard-Insolvenzverfahren (bis 19.11.) Insolvenzverwalter Michael Jaffé will zwei Tage lang den Gläubigern der Muttergesellschaft und von sechs Wirecard-Tochterfirmen die Lage erläutern 09:00 DEU: Online-Konferenz zur Bankenunion u.a. mit Andrea Enria, Chef der EZB-Bankenaufsicht, und Thorsten Pötzsch, Bafin. Veranstalter der Konferenz sind die Anwaltskanzlei Freshfields und das Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt. 09:00 DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" (online) 11:30 Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Politik zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 13:20 Rede Bayerns Ministerpräsident Markus Söder DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise - Bundestag und Bundesrat entscheiden über Änderung des Infektionsschutzgesetzes DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020) 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Mehrwertsteuererstattung von Unternehmen aus anderen EU-Ländern 10:00 DEU: Pk Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und Umweltbundesamt zu Trendwende nach 22 Monaten Verpackungsgesetz 10:30 DEU: Online-Pressegespräch "Apothekenklima-Index 2020" zum Einblick in die aktuelle Stimmungslage der Apotheker 10:30 DEU: Online-Pk: Barmer Ersatzkasse stellt Arzneimittelreport 2020 vor - "Informationslücken in der Arzneimitteltherapie gefährden Patienten" 12:00 EUR: EU-Kommission zum Herbstpaket im "Europäischen Semester" Die Kommission analysiert zweimal im Jahr die wirtschaftliche Lage in den EU-Ländern und gibt Empfehlungen ab. Diesmal dürften die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Vordergrund stehen. 12:00 Pk Kommissare Dombrovskis, Gentiloni, Schmit 15:00 DEU: Digitaler Deutscher Baugewerbetag 2020 des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, CDU/CSU- Fraktionschef Ralf Brinkhaus und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter EUR: Deutschland übernimmt turnusgemäss den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von Griechenland DEU: Veranstaltung des Magazins "auto motor und sport" zum Thema "Mobilität der Zukunft". Teilnehmen sollen laut Magazin u.a. VDA-Präsidentin Hildegard Müller und Daimler-Chef Ola Källenius. Stuttgart DEU: Gaia-X-Summit - Mitgliedsunternehmen werden über den Fortschritt von GAIA-X der letzten Monate berichten und die zukünftige Strategie des Europäischen IT-Infrastrukturprojekts diskutieren. Weiterhin wollen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sein französischer Kollege Bruno Le Maire, Digitalministerin Paola Pisano (Italien) und Thierry Breton, Kommissar der Europäischen Kommission, die nächste Phase des Projekts einleiten.

