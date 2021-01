Termine Unternehmen 12:45 USA: JPMorgan Chase, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen 15:00 FRA: Bouygues, Capital Markets Day DEU: BMW Roundtable mit Vertriebschef Pieter Nota und Vertriebsausblick auf 2021 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20 03:00 CHN: BIP Q4/20 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/20 08:00 GBR: BIP 11/20 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/20 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/20 14:30 USA: Empire State Index 01/21 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/20 15:15 USA: Industrieproduktion 12/20 16:00 USA: Lagerbestände 11/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland EUR: Fitch Ratingergebnis Grossbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Russland - Sonstige Termine 01:15 USA: Ansprache des künftigen US-Präsidenten Joe Biden zu seinen Plänen für ein Corona-Hilfspaket 09:00 DEU: Sitzung Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags 09:30 Abschluss digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" 10:00 DEU: Rostock Port, Online-Pk zu Umschlagergebnissen 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021 10:00 DEU: Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) Pk zum Markt für Bio-Lebensmittel 10:30 DEU: NordLB Ausblick auf die Konjunkturentwicklung im neuen Jahr 18:00 DEU: Beginn des 33. Parteitags der CDU Deutschland - erstmals voll digital + 1900 Rede CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer anschliessend + Grusswort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (digital) + Bericht des Generalsekretärs Paul Ziemiak + Grusswort des CSU-Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (digital) + Grusswort des Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk (digital) + ca. 21 Uhr Ende des ersten Plenartages DEU: Aussenminister Heiko Maas trifft Montenegros Aussenminister Radulovic PRT: Besuch der EU-Kommission zum Beginn der portugiesischen Ratspräsidentschaft FRA: Neuer Autokonzern Stellantis: Hersteller PSA und Fiat Chrysler wollen am Samstag (16.1.) Megafusion abschliessen

