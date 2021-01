Termine Unternehmen 07:00 DEU: Software, Jahreszahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Heraeus Online-Pk "Edelmetallprognose für das Jahr 2021" 12:55 USA: VF Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 CHE: Airlineverband IATA Pressekonferenz zu den Corona-Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie 16:00 DEU: SAP, Online-Medien- und Analystenveranstaltung (19:00 h Medien- und Analystenkonferenz mit Klein und weiteren Vorstandsmitgliedern) 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen 22:05 USA: Facebook, Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen 22:30 USA: Tesla, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day USA: Whirlpool, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Teradyne, Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU: DIW-Konjunkturbarometer 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu einer Sonderregelung der Mehrwertsteuer für Reisebüros in Österreich 09:30 DEU: Online-Pk der Plattform Scoperty über ein neues Angebot im Internet zum Immobilienmarkt von Brandenburg 10:00 DEU: Online-Pk zur Datenstrategie der Bundesregierung, der Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum mit Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) 10:30 EUR: Online-Pk der EU-Gesundheitsagentur ECDC, der Arzneimittelagentur EMA und der EU-Kommission zu COVID-Impfungen in der EU 10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen (vdek) zur Gesundheitspolitik 2021 11:00 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Antrag auf interne Überprüfung eines Finanzierungsvorhabens der Europäischen Investitionsbank 11:00 DEU: Online-Veröffentlichung der OECD-Studie zu Ungleichgewichten in unseren Ernährungssystemen 11:30 DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und Amazon zu Sonntagsarbeit in der Weihnachtszeit, Leipzig 12:30 FRA: OECD: Videokonferenz zu internationaler Steuerpolitik u.a. mit Generalsekretär Angel Gurria und Chefökonomin Laurence Boone. Bei der OECD werden internationale Verhandlungen geführt, u.a. für eine Besteuerung von Internetkonzernen 13:30 DEU: Verhandlung und voraussichtliche Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht im Streit zwischen Verdi und Amazon zu Sonntagsarbeit in Weihnachtszeit 14:30 DEU: Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt den Jahreswirtschaftsbericht 2021 vor BEL: Krisensitzung zum Impfstoffstreit der EU mit Astrazeneca CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (3. Tag) (bis 29.1.21)

