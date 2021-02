Termine Unternehmen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (Call 8.00 h) 07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 12:45 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen 13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen 22:01 USA: Amazon, Q4-Zahlen 22:01 USA: Amgen, Q4-Zahlen 22:15 USA: Alphabet, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DNK: Novozymes, Jahreszahlen ITA: Ferrari, Q4-Zahlen NOR: Telenor, Jahreszahlen USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen USA: Eaton, Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 01/21 Termine Konjunktur 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Fluggästen und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Jahr 2020 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/21 09:00 CHN/DEU: Deutsche Handelskammer in China veröffentlicht Umfrage zum Geschäftsklima für deutsche Unternehmen in China 10:00 ITA: BIP Q4/20 (vorläufig) 10:30 PRT: BIP Q4/20 (vorab) 11:00 EUR: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Vorschriften über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation und zur Marktmissbrauchsverordnung 14:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Wohlfahrtsverbände, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Vertretern aus der Bundespolitik, Sport, Wissenschaft , Kultur, NGOs und Migrantenorganisationen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)