Termine Unternehmen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.00 h) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 08:00 DEU: Brain Technology, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 08:00 GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen 08:15 FRA: Engie, Jahreszahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen 11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe AUT: EVN, Q1-Zahlen GBR: RSA Insurance Group, Jahreszahlen NLD: Steinhoff, Jahreszahlen und Q1 Trading Update USA: Foot Locker, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/21 00:50 JPN: Industrieproduktion 01/21 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/21 07:00 FIN: BIP Q4/20 08:00 DNK: BIP Q4/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exportpreise 01/21 08:45 FRA: Konsumausgaben 01/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig) 09:30 SWE: BIP Q4/20 09:30 SWE: Handelsbilanz 01/21 09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/21 10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q4/20 (endgültig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/21 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 01/21 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/21 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF, Frankreich EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Dänemark EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 10:15 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur Corona-Lage im Lockdown DEU: Konferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern - online Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berät mit seinen Amtskollegen aus den Ländern über eine Corona-Öffnungsstrategie. 09:45 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung 10:00 DEU: Online-Pk Shell Deutschland Oil zur Strategie "Powering Progress" u.a. zu Schliessungen und Umstrukturierung von Raffinerien 10:30 DEU: Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" startet Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren zur Enteignung grosser Wohnungsunternehmen EUR: EU-Sondergipfel (per Videokonferenz, zweiter und letzter Tag) Thema am zweiten Tag des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs sind die Aussen- und Verteidigungspolitik sowie die Beziehungen der EU zur südlichen Nachbarschaft ITA: Online-Konferenz der G20-Finanzminister und der Notenbankchefs 12:20 Online-Statement Bundesfinanzminister Olaf Scholz USA: Ein Experten-Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA diskutiert über die Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson EUR: Letzter Tag: Online-EU-Industrietage 2021

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)