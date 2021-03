Termine Unternehmen 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:40 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing Group, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (Call 9.30 h) 08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Bilanz-Pk (online) 13:00 FIN: Neste Oyj, Hauptversammlung 13:00 NOR: UPM-Kymmene Oyj, Hauptversammlung 13:00 SWE: SEB, Hauptversammlung 23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Biontech, Q4-Zahlen DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht FRA: Total, Online-Konferenz zu Strategie und Ausblick mit Vorstandsvorsitzendem Patrick Pouyanné NOR: Aker, Jahreszahlen SWE: Eriksson, Hauptversammlung Termine Konjunktur 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/21 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/21 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 (vorab) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21 12:00 POL: Industrieproduktion 02/21 12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21 14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 01/21 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

