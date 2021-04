Termine Unternehmen 08:00 GBR: Next plc, Jahreszahlen 09:00 DEU: SHW, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk (online) USA: Pkw-Absatz 03/21 Termine Konjunktur 01:50 JPN: Tankan Q1/21 02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/21 09:00 CZE: BIP Q4/20 (endgültig) 09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRI: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 16:00 USA: Bauinvestitionen 02/21 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/21 - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 11:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Impfstart in Hausarztpraxen - Hinweis DNK/NOR: Feiertage, Börse geschlossen

