Termine Unternehmen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, 1. Halbjahr Trading Update 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 13:50 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 17:00 USA: HP Enterprise, Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe NLD: KPN, Hauptversammlung USA: Moderna, Moderna Vaccines Day USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen USA: Coinbase, Erstnotiz an der Nasdaq Termine Konjunktur 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/21 07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/21 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/21 09:00 SVK: Verbraucherpreise 03/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 09:30 SWE: Verbraucherpreise 03/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 02/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/21 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Beige Book

