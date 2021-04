Termine Unternehmen 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report 07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk 10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung 12:40 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 19:00 USA: Apple-Event "Spring Loaded" 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe SWE: Investor, Q1-Zahlen SWE: Sandvik, Q1-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen USA: Travelers, Q1-Zahlen USA: Moody's, Hauptversammlung USA: Bank of America, Hauptversammlung USA: Adobe, Hauptversammlung USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen USA: Boeing, Hauptversammlung Termine Konjunktur 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/21 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/21 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 03/21 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 03/21 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 10:00 Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht vor den Abgeordneten 14:30 Befragung der Europarats-Generalsekretärin Marija Pej?inovi? Buri? 15:00 Debatte zur Besteuerung der digitalen Ökonomie mit OECD-Chef Angel Gurría 12:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

