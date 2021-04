Termine Unternehmen 07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online) 13.00 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe SWE: Autoliv, Q1-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen USA: Schlumberger, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/21 08:00 DEU: Auftragseingang Bauhauptgewerbe 02/21 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 03/21 EUR: S&P Ratingergebnis Grossbritannien, Griechenland, EFSF, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Finnland - Sonstige Termine 09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugin geladen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Vizepräsident Lars Schaade und Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts 10:00 ERU: Schweizer Präsident Guy Parmelin berät mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über Rahmenabkommen zu den bilateralen Beziehungen 10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu VW-Dieselgate-Akten des Kraftfahrt-Bundesamts und des Verkehrsministeriums 10:30 DEU: Diskussions-Veranstaltung Bloomberg zur Rolle der Kapitalmärkte im Kampf gegen den Klimawandel u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Finanzministerin Janet Yellen 13:00 DEU: Carlos Tavares, CEO von Stellantis, hält Keynote auf Automotive-Gipfel des Grünen Wirtschaftsdialogs 14:00 DEU: Parlamentarischer Untersuchungsausschusses zur "Cum-Ex Steuergeldaffäre" tagt mit Sachstandsbericht und Stellungnahmen von Betroffenen 15:00 EUR: Online-Konferenz über die Zukunft Europas "Wie kann die Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene gelingen?" EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfängt den ungarischen Premierminister Viktor Orbán USA: Zweiter und letzter Tag des virtuellen Klima-Gipfels von US-Präsident Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.04.)

