Termine Unternehmen 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen 07:15 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: BayWa, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: VÖB, Online-Pk zur Aktienmarktprognose 12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen 22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:10 USA: Microsoft, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen FRA: Societe Bic, Q1-Zahlen DNK: Novozymes, Q1-Zahlen NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen USA: Paccar, Q1-Zahlen USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q1-Zahlen USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen USA: AMD, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q1-Zahlen Termine Konjunktur JPN: BoJ, Zinsentscheid 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 02/21 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/21 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/21 16:00 USA: API-Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klauseln zu AGB-Änderungen von Banken 7. Nationaler Radverkehrskongress online 09.30 Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) 11.15 Online-Pk mit Scheuer und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) 10:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) 10:00 DEU: Vorstellung der Commerzbank-Mittelstandsstudie 11:00 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) zu umweltverträglicher Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland 11:00 DEU: Online-PK Industrieverband Agrar 11:30 DEU: Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2021 mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium 15:00 DEU: Online-Diskussion Berenberg Bank zur finanziellen Integration Europas 18:30 DEU: Online-Zukunftsgespräch mit Vize-Kanzler und Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)