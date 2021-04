Termine Unternehmen 06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (Call 8.30) und Hauptversammlung 10.00 h 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (Pk 10.00 h, Call 12.00 h) 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk (11.00 h) 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 07:35 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1 Trading Statement 08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online) 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 13:15 USA: S&P Global, Q1-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen 22:05 USA: Twitter, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q1-Zahlen USA: International Paper, Q1-Zahlen USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen USA: Mastercard, Q1-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen USA: Comcast, Q1-Zahlen USA: First Solar, Q1-Zahlen Termine Konjunktur BEL: Verbraucherpreise 04/21 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/21 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/21 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/21 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/21 11:00 BEL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/21 11:00 ITA: Erzeugerpreise 03/21 11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 02/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (endgültig) 12:00 LVA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/21 - Sonstige Termine 09:00 EUR: EU-Parlament bezieht Position zu einer Digitalsteuer 11:00 DEU: Daimler Trucks und Volvo starten Brennstoffzellen-Joint Venture "Cellcentric" 11:00 DEU: Online-Vorstellung der OECD-Studie "Taxing Wages" - Hinweis JPN: Feiertag, Börse geschlossen

