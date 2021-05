TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU; Procredit Holding, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Tui, Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Q1-Umsatz 07:30 FIN: Ferratum Oyj, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen 07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Express, Q1-Zahlen 09:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung (online) 18:30 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen DEU: Creditshelf, Q1-Zahlen ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen ITA: Tod's, Q1-Zahlen ITA: De Longhi, Q1-Zahlen JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen USA: Sonos, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/21 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/21 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig) 09:30 SWE: Verbraucherpreise 04/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/21 11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/21 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/21 14:30 USA: Realeinkommen 04/21 15:00 RUS: Handelsbilanz 03/21 15:00 DEU: Bundesfinanzminister Olaf Scholz Pk zur Steuerschätzung 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Verbot der Befolgung drittstaatlicher Sekundärsanktionen. Die Zweigniederlassung der Bank Melli Iran in Hamburg klagt gegen die ordentliche Kündigung eines Vertrags über Telekommunikationsdienstleistungen seitens der deutschen Telekom. 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Frage, ob Engie wegen unzulässiger Steuervorteile in Luxemburg 120 Millionen Euro nachzahlen muss 11:30 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie Pk mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar H. Wieler - Hinweis SWE: Verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 h)

