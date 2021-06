Termine Unternehmen 07:00 AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: DWS, Online-Pk "Halbjahres-Marktausblick 2021" u.a. mit Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp Termine Konjunktur 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/21 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/21 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/21 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 04/21 07:00 EST: BIP Q1/21 08:00 DNK: BIP Q1/21 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) 09:00 AUT: BIP Q1/21 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/21 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/21 10:00 POL: BIP Q1/21 (endgültig) 10:30 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q1/21 (endgültig) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/21 11:00 EUR: OECD Economic Outlook 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q1/21 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) - Sonstige Termine 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 10:00 DEU:L Bundesfinanzhof verkündet Urteile in zwei Verfahren zur Rentenbesteuerung DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 10.00 Pk zur Förderung von Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von COVID-19 FRA: OECD-Ministerrat - als Videokonferenz + 10.00 Aktuelle Konjunkturprognose, mit dem scheidenden Generalsekretär Angel Gurría DEU/FRA: Deutsch-Französischer Ministerrat - mit Kanzlerin Angela Merkel und Staatschef Emmanuel Macron (als Videokonferenz) Themen sind bilaterale Beziehungen, Europapolitik, Aussenpolitik und internationale Krisen wie Belarus. + ca. 17.30 Pk Merkel/Macron 19:30 DEU: Zukunftsgespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundestagskandidaten der SPD Berlin FIN: Green Week 2021. Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik. Die Eröffnungsveranstaltung findet in Lahti (Finnland) statt, die Konferenz selber wird aber nur online durchgeführt. KOR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt online am P4G-Gipfel teil. Thema sind globale Partnerschaft für grünes Wachstum und Kooperation zum Erreichen der Klimaziele bis 2030. - Hinweis: GBR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen

