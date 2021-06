Termine Unternehmen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäss Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax - Ohne genaue Zeitangabe DEU: SAP "SAPPHIRE NOW" (letzter Tag) DEU: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 05/21 NLD: Adyen, Hauptversammlung USA: Broadcom, Q2-Zahlen USA: Ciena, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/21 08:00 RUS: PMI Dienste 05/21 09:15 ESP: PMI Dienste 05/21 09:45 ITA: PMI Dienste 05/21 09:50 FRA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/21 14:30 USA: Produktivität Q1/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 05/21 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Virtuelles Pressestatement Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu ein Jahr Corona-Konjunkturpaket und aktueller wirtschaftlicher Lage 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu einer Klage Ungarns gegen eine Entschliessung des Europäischen Parlaments 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Deutschland EUR: EU-Kommission erläutert Pläne für elektronischen Ausweis. Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager präsentiert Pläne für den neuen elektronische Ausweis e-ID. GBR: Treffen der G7-Gesundheitsminister RUS: Beginn des Internationalen Wirtschaftsforums SPIEF, bei dem in diesem Jahr das Emirat Katar Gastland ist. Haupttage des Forums sind am Donnerstag und Freitag unter anderem mit Veranstaltungen zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit, zum Druck von Sanktionen und zu den Beziehungen zwischen Russland und der EU und Deutschland. Kremlchef Wladimir Putin besucht das Forum an diesem Freitag.

