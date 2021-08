Termine Unternehmen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Nord/LB, Halbjahreszahlen DEU: Stada, Halbjahreszahlen IRL: CRH, Halbjahreszahlen USA: Gap, Q2-Zahlen USA: Dell, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/21 08:45 FRA: Geschäftsklima 08/21 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/21 10:00 EUR: Geldmenge M3 07/21 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22.7.21 14:30 USA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - Sonstige Termine DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht die Ethanolfabrik am Südzucker-Standort in Zeitz. 08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Hybrid-Pk Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu Vorschlägen für "Drei Säulen für gute Pflege im Krankenhaus" 10:00 DEU: OVG Münster verhandelt Streit um Kohlekraftwerk Datteln 4 10:00 DEU: Online-Pressegespräch der KfW: Muster der Krisenbetroffenheit und -resilienz im Mittelstand mit KfW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib 10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über AfD-Klage gegen den Landtag bekannt, München 12:30 DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland, Wiesbaden DEU: Wahlkampfveranstaltung SPD mit Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz 14:00 DEU: Die Tarifkommissionen von Verdi, dbb beamtenbund und tarifunion beschliessen Forderungen für nächste Runde im öffentlichen Dienst 14:30 DEU: Sondertreffen der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten der EU zur Lage in Afghanistan DEU: Treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Vorsitzenden von OECD, IWF, Weltbank, WTO und ILO USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie DEU: Fortsetzung Gamescom (online)

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)