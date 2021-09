TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Handelsbilanz 07/21 08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 07/21 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/21 08:45 FRA: Industrieproduktion 07/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 07/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 07/21 10:00 ITA: Industrieproduktion 07/21 11:00 GRC: Industrieproduktion 07/21 11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/21 12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/21 (endgültig) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 08/21 15:00 RUS: Handelsbilanz 07/21 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 07/21 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Norwegen, Österreich, Malta, Portugal - Sonstige Termine 09:00 EUR: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister 09:30 DEU: Bundesrat, Sondersitzung zur Fluthilfe, 11:30 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pressekonferenz nach Treffen der Eurogruppe 14:30 USA: EZB-Direktor Elderson, Rede bei Workshop des Network for Greening the Financial System und der Bank of England

