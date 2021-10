Tagesvorschau international

Termine Unternehmen: 07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/21 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3 Trading Update 08:00 GBR: Asos, Jahreszahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen USA: Delta Airlines, Q3-Zahlen USA: Blackrock, Q3-Zahlen Termine Konjunktur: CHN: Handelsbilanz 09/21 AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht GBR: IEA, World Energy Outlook 01:50 JPN: Geldmenge 09/21 08:00 DEU: Verbraucherpreise (2. Veröffentlichung) 09/21 08:00 GBR: BIP 08/21 08:00 GBR: Handelsbilanz 08/21 08:00 GBR: Industrieproduktion 08/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Realeinkommen 09/21 14:30 USA: Verbraucherpreise 09/21 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21/22.09.21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine: 10:00 AUS: Österreichs Finanzminister Blümel präsentiert Haushaltsplan für 2022 11:30 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich der Herbsttagungen von IWF und Weltbank 13:00 EUR: Mitteilung EU-Kommission zu Energiepreisen 13:00 DEU: Online-Pressegespräch zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit dem seit August amtierenden Bafin-Präsidenten Mark Branson und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik: + 10.20 Pk HHLA und MAN Truck bilanzieren gemeinsames Projekt zum automatisierten Containertransport + 11.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR präsentiert Projekt Air2X für vernetzte Rettungseinsätze mit Hubschraubern, Drohnen etc. + 11.00 Online-Pk Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) präsentiert Ergebnisse ihrer dreijährigen Arbeit DEU: Fortsetzung 25. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie GBR/EUR/IRL: Brexit-Streit: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Vorschläge zur Rettung des Nordirland-Protokolls USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21) + 13.00 Uhr MESZ Online-Pk zum Fiscal Monitor + 14.15 Uhr MESZ Pressekonferenz mit Weltbank-Chef David Malpass + 15.00 Uhr MESZ Pressekonferenz mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa + 15.45 Uhr MESZ G20-Finanzministertreffen + 21.00 Uhr MESZ Pressekonferenz nach dem Treffen der G20-Finanzminister RUS: Russlands Präsident Putin hält vor dem Hintergrund der Gaskrise in der EU eine Rede bei der Plenarsitzung der "Energiewoche" in Moskau

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)