Termine Unternehmen 07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Jahresumsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q3 Trading Update 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 08:00 DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen 13:00 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Societe Bic, Q3-Zahlen 18:00 FRA: SEB SA, Q3-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen 22:02 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 22:05 USA: Twitter, Q3-Zahlen 22:05 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 22:15 USA: Visa, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe ESP: Enagas, Q3-Zahlen FRA: Thales, Q3-Umsatz FRA: Faurecia, Q3-Umsatz SWE: SKF, Q3-Zahlen USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Paccar, Q3-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: AMD, Q3-Zahlen USA: SK Hynix, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 09:00 ESP: Erzeugerpreise 09/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR 15:00 USA: FHF-Index 08/21 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/21 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/21 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 LUX: Ausserordentliches Treffen der EU-Energieminister Die Energieminister der EU treffen sich, um die rasant ansteigenden Energiepreise zu besprechen sowie mögliche Massnahmen auf nationaler und EU-Ebene. + voraussichtlich 12.30 Pk 11:00 DEU: Konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestags - mit Wahl des neuen Präsidenten/der neuen Präsidentin und der Stellvertreter 13:00 DEU: Online-Symposium des Bundesfinanzministeriums zur Internationalen Steuerpolitik "International Corporate Tax Reform: The Two-Pillar Solution" + 13.10 Eröffnungsansprache von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) EUR: Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofes zu EU-Haushalt 2020 BRN: Gipfeltreffen der Asean-Staaten - Hinweis AUT: Feiertag, Börse geschlossen

