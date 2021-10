06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 06:45 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (Pressecall 8.00 h, Analystencall 13.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (Pressecall 9.30 h, Analystencall 15.00 h) 08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz 08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 13:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 16:00 DEU: Evonik, Roundtable zu mRNA Technology 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz 22:01 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q3-Zahlen 22:20 USA: Xilinx, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Encavis, Capital Markets Day DNK: Novozymes, Q3-Zahlen ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen FRA: Sodexo, Jahreszahlen IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen JPN: Shin-Etsu Chemical, Q2-Zahlen NOR: Schibsted, Q3-Zahlen NOR: Storebrand, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen USA: Align Technology, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen USA: CME Group, Q3-Zahlen USA: General Dynamics, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen - Termine Konjunktur DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/21 08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, (experimenteller Frühindikator), 09/21 08:00 DEU: Aussenhandelspreise 09/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/21 08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/21 10:00 EUR: Geldmenge M3 09/21 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen 2 Mrd EUR 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 09/21 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (vorläufig) 16:00 CAN: Notenbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 09/21 - Sonstige Termine 11:00 DEU: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung Pk mit amtierendem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 12:00 DEU: Pk zur Automesse "Automobil 2022" über die aktuelle Marktsituation in der Automobilbranche und die Durchführung der Messe 13:00 EUR: EU-Kommission legt Vorschlag zur Finalisierung der strengeren Kapitalregeln für Banken ("Basel III") vor

