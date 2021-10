Termine Unternehmen 01:40 KOR: Samsung, Q3-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Schaltbau Holding, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:00 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (Pressecall 9.00 h, Analystencall 14.00 h) 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert) 07:45 DEU: SNP Schneier-Neureither, Q3-Zahlen 07:55 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 09/21 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (Analystencall 8.30 h, Pressecall 10.30 h) 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (Call 12.00 h) 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 16.00 h) 12:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 17:50 FRA: Saint-Gobain, Q3-Zahlen 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen 22:01 USA: Amazon, Q3-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen BEL: Solvay, Q3-Zahlen CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen FIN: Kone, Q3-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen FRA: Korian, Q3-Zahlen ITA: Saipem, Q3-Zahlen NOR: Telenor, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Amer Electric Pow CO, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen USA: US Steel, Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/21 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/21 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/21 (vorab) 09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 09/21 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/21 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/21 11:00 BEL: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 10/21 11:00 EUR: Industrievertrauen 10/21 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/21 12:00 ITA: Erzeugerpreise 09/21 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 14.30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (vorab) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/21 - Sonstige Termine 09:00 DEU: Fortsetzung Gewerkschaftskongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) - Rede Bundesarbeitsminister Hubertus Heil +09.00 Rede von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Schadensersatzklage gegen Kartellbeteiligte 10:00 DEU: Pk Internetdienstleister-Branchenverband VATM zu Marktstudie 10:30 DEU: Vorstellung der DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2021 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben 11:00 DEU: Sparkassen und Giroverband stellt Vermögensbarometer zum Weltspartag vor (29.10) 11:00 Zweite Gläubigerversammlung der Singulus Technologies AG 12:00 DEU: Online-Pk Umweltbundesamt mit Vorstellung der Studie "Umweltschädliche Subventionen in Deutschland" mit Präsident Dirk Messner BEL: Informelle Videokonferenz der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

