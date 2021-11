Termine Unternehmen 06:45 DEU: Oerlikon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BMW, Q3-Zahlen (Presse-Call 10.00 h, Analysten-Call 14.00 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (Analystencall 10.00 h, Pressecall 11.30 h) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (Call 8.45 h) 07:30 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen (Call 8.30 h, Analystencall 10.00) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Pk Munich Re-Vorstandschef Joachim Wenning zu Klimawandel 12:00 DEU: Veganz Group AG, Ende der Zeichnungsfrist 17:40 DEU: Alstria Office, 9Monatszahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 21:01 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 21:05 USA: Qiagen, Q3-Zahlen 21:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Umsatz 21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: KfW, Q3-Zahlen AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen DNK: Vestas, Q3-Zahlen ESP: Endesa, Q3-Zahlen FRA: Suez, Q3-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q3-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: New York Times, Q3-Zahlen, New York USA: Marriott International, Q3-Zahlen USA: Etsy, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Q2-Zahlen USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen Termine Konjunktur POL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 RUS: PMI Dienste 10/21 08:00 DEU: Rohstoffe zur Papierherstellung und Papierprodukte - Preise, Produktion und Aussenhandel, 2010 bis September 2021 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/21 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 09/21 10:00 EUR: Arbeitslosenquote 09/21 10:30 GBR: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 09/21 13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/21 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:45 USA: Markit PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: ISM Index Dienste 10/21 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/21 15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (endgültig) 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/21 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (Pk 19.30 h Fed-Chef Jerome Powell) - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 11.30 Pk mit Geschäftsführender Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung Berliner Charité zu Auffrischimpfungen gegen Corona FRA/GBR: Fortsetzung der Gespräche zwischen Paris und London über Fischereilizenzen nach dem Brexit GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26) 17:15 DEU/FRA: Bundeskanzlerin Merkel zu Abschiedsbesuch bei Präsident Macron in Frankreich USA: Ergebnisse der Wahl des Bürgermeisters in New York erwartet - Hinweis JPN: Feiertag, Börse geschlossen

