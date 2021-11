Termine Unternehmen 07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen (detailliert) 07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q3-Zahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Deutsche Telekom, Telefon-Pk zum "Glasfaser-Update" mit Deutschland-Chef Srini Gopalan - Ohne genaue Zeitangabe AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen (Call 18.00 h) FRA: Natixis, Q3-Zahlen ITA: Buzzi Unicem, Q3-Umsatz NOR: Aker BP, Q3-Umsatz Termine Konjunktur 08:00 DEU: Industrieproduktion 09/21 08:45 FRA: Industrieproduktion 09/21 09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 09/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 09/21 09:00 HUN: Industrieproduktion 09/21 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/21 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/21 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/21 20:00 USA: Konsumentenkredite 09/21 EUR: Moody's Ratingergebnis Dänemark, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich - Sonstige Termine DEU: Abschluss der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz + 13.00 Pk mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CSU), Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und den Gesundheitsministerinnen Monika Bachmann (CDU, Saarland) und Petra Grimm-Benne (SPD, Sachsen-Anhalt) DEU/SWE: Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf Parteitag der schwedischen Sozialdemokraten + 11.45 Uhr Rede von Olaf Scholz zu den Delegierten der Regierungspartei GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) - Grosser Klimastreik in Glasgow mit Greta Thunberg CHN: 4. Internationale Import- und Exportmesse Chinas (CIIE)

