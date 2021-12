Termine Konjunktur 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig) - Hinweis "Silvester" Börsen in Deutschland, Tschechien, Italien, Japan, Österreich, Russland, Schweden, Norwegen, Südkorea geschlossen Verkürzter Handel in Australien (04:10 Uhr MEZ), Ungarn (12.00 Uhr MEZ), Grossbritannien, Polen (13.30 Uhr MEZ), Spanien (14.00 Uhr MEZ), Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Portugal (alle 14.05 Uhr MEZ) Börse in USA geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

