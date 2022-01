Termine Unternehmen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Teamviewer, Trading Update Jahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz DEU: Volkswagen, Konzern-Auslieferungen 2021 DEU: Porsche, Jahresabsatz 2021 DEU: BMW, Jahresabsatz 2021 Termine Konjunktur POL: Notenbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Quartal 2021 08:00 DEU: Grosshandelspreise 12/21 11:00 EUR: Industrieproduktiion 11/21 12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/21 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/21 14:30 USA: Realeinkommen 12/21 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book - Sonstige Termine 09:00 DEU: Digitales Pressebriefing zum Thema Ausschuss für Finanzstabilität mit dem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Carsten Pillath, der Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch und dem Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Mark Branson 09:00 DEU: Bundestag - Beginn der dreitägigen Debatte über die Politik der Ampel-Koalition + 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 14.05 Innen und Heimat + 15.20 Recht + 16.35 Aussen, Europa, Menschenrechte + 17.50 Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit, Verbraucherschutz 09:00 DEU: Online-Pk vbw: Energiewende-Monitoring, München 09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Mussten Geschäftsinhaber bei behördlich angeordneten Schliessungen wegen Corona weiter die volle Miete zahlen? 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 10:00 EUR: Nato-Russland-Rat tagt zu Sicherheitsfragen in Europa + 13.30 Pk mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg CHN/TUR: Türkischer Aussenminister Mevlüt Cavusoglu zu Besuch in China

