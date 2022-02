Termine Unternehmen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 08:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (Pk 10.30 h, 12.00 h Hauptversammlung) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Jahreszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank. 19:00 AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe USA: Coty, Q2-Zahlen USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen USA: Lyft, Q4-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen USA: Under Armour, Q4-Zahlen USA: Peloton, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/21 08:00 DEU: Grosshandel (Umsatz), 11/21 und Jahresschätzung 2021 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/21 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/21 14:30 USA: Handelsbilanz 12/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie EUR: EU-Industrietage 2022 (online) EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Gesetzesinitiative gegen Mikrochipmangel vor FRA/UKR: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berät in der Ukraine-Krise mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj EUR: Fortsetzung: Informelles Treffen der EU-Agrarminister

