Termine Unternehmen 06:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen 06:45 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (10.00 h Pk) und Kapitalmarkttag 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pressecall, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 h Presse-Call) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4 Trading Update (9.15 h Presse-Call) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen 08:45 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen 09:30 DEU: Hamburg Commercial Bank, vorläufige Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Jahres-Pk (online) (14.00 h Analysten-Call) 12:00 DEU: Linde, Jahreszahlen (16.00 h Call) 12:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen 18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Deutsche Börse, Mdax-Indexänderung rein: Daimler Truck, raus: Alstria Office Reit AUT: Cimic Group, Jahreszahlen DEU: Deutsche Beteilungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) DNK: Vestas, Jahreszahlen FRA: Legrand, Jahreszahlen NLD: Euronext, Jahreszahlen NOR: DNB ASA, Jahreszahlen NOR: Aker BP, Jahreszahlen USA: Moody's, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/22 08:00 DEU: Insolvenzen, 11/21 + Trendindikator 01/22 08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, 11/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 12/21 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 PRT: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 01/22 - Sonstige Termine 09:00 DEU: BGH prüft im Dieselskandal 10:00 DEU: Online-Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken ("SREP") 10:00 DEU: Online-Pressegespräch des Bundesumweltamtes zum Thema "Luftqualität 2021 in Deutschland". 10:00 DEU: Symposium "Europas Covid-Wiederaufbaufonds - ein Schritt zur Vollendung der Währungsunion?" der London School of Economics + 10.00 Staatssekretär Jörg Kukies und Ifo-Chef Clemens Fuest + 13.00 EZB-Vizepräsident Luis de Guindos + 18.00 EU-Kommissarin Dubravka Suica und EU-Parlamentsvizepräsidentin + 19.15 SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil 10:30 DEU: Online Mediengespräch der Otto Group 10:30 DEU: BVI, Online-Pressekonferenz Entwicklung Fondsbranche 2021 10:45 FRA:; Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister + 17.10 Pk des französischen Gesundheitsministers und EU-Gesundheitskommissarin 11:00 EUR: EU-Kommission präsentiert Wirtschaftsprognose für Winter 2022 17:00 DEU: Online-Veranstaltung der Deutschen Bundesbank in der Reihe "Forum Bundesbank" zum Thema "Entwicklung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise" DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Staatspräsidenten von Litauen und die Ministerpräsidenten von Estland und Lettland + 18.00 Statement EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gesprächen im Senegal

