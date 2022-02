Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/22 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen 07:15 FRA: Rexel, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Metro, Hauptversammlung (online) 12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Mdax-Indexänderung: Daimler Truck rein und Alstria Office Reit raus DEU: SMA Solar, Kapitalmarkttag NOR: Schibsted, Jahreszahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig) 08:00 DEU: Grosshandelspreise 01/22 08:00 GBR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 12/21 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/21 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/21 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/21 08:00 TUR: Leistungsbilanz 12/21 08:00 TUR: Industrieproduktion 12/21 08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/22 10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Türkei, Luxemburg EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Ungarn - Sonstige Termine 09:00 DEU: Online-Pk DIHK zu "DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2022" DEU: Bundesrat + mit Besuch und Rede Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + wichtigstes Thema: Nachtragshaushalt 2021 GBR: German Symposium der London School of Economics + 10.00 Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger + 13.00 Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert + 14.45 Bundesjustizminister Marco Buschmann DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Bundesverfassungsgericht trifft Eilentscheidung zu Teil-Impfpflicht DEU: EU-Risikorat ESRB legt Bericht zu Verletzlichkeiten am Immobilienmarkt der Länder aus dem Europäischen Wirtschaftsraum vor - Hinweis JPN: Feiertag, Börse geschlossen

