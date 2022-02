Termine Unternehmen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Pk online) 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Pk online) 07:00 NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen 08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 10:00 DEU: Software, Kapitalmarkttag 12:00 USA: Home Depot, Jahreszahlen 12:45 USA: Medtronic, Q3-Zahlen 18:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen - Ohne genaue Zeitangabe USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen USA: Macy's, Q4-Zahlen USA: Moscaic, Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/22 08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 01/22 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/22 15:00 USA: FHFA-Index 12/21 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/22 - Sonstige Termine 10:00 Verhandlung über Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol gegen die VW AG DEU: Ende Annahmefrist für den Kauf der Aktien der Hornbach Baumarkt-Tochter durch den Hornbach-Konzern, Bornheim DEU: Jahreszahlen 2021 Bundesfinanzhof, München DEU: Irlands Ministerpräsident Micheál Martin zu Gast in Berlin + 12.00 Empfang durch Bundeskanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren + ca. 13.15 Gemeinsame Presseunterrichtung Scholz/Martin nach ihrem Gespräch 15:00 USA: Moody's, 2022 Chief Investment Officer Credit Outlook

